Kąpieliska w Orzeszu i okolicy - czynne 3.07. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Orzeszu?

Nie każde miejsce, które znane jest z tego, ze chodzi sie tam pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, a ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem na miejscu. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Orzeszu.

Kąpielisko: Śmieszek

Kąpielisko: Mały Staw Starganiec w Mikołowie

Kąpielisko: Kamień

Kąpielisko: 🚩Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany

Kąpielisko: Pniowiec

Kąpielisko: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Kąpielisko Łysina

Kąpielisko: Dolina Trzech Stawów

Kąpielisko Czechowice

Kąpielisko Balaton

Kąpieliska w pobliżu Orzesza

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.