Pociąg Marzeń ruszył, by zabrać podopiecznych Fundacji Razem Raźniej na wymarzone wakacje Urszula Kosiór

„Pociąg Marzeń” to ogólnopolska inicjatywa organizowana przez Polska Press Grupę. Jej celem jest zapewnienie letnich wyjazdów dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na wakacyjny wypoczynek. Najczęściej są to wychowankowie domów dziecka, stowarzyszeń, fundacji, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dla tych młodych ludzi taki wyjazd to nie tylko radość i przygoda, ale również szansa na oderwanie się od codziennych trosk i smutków.