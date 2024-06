Prasówka tygodniowa z 23.06.2024 w Orzeszu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Orzesze, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

„Pociąg Marzeń” to ogólnopolska inicjatywa organizowana przez Polska Press Grupę. Jej celem jest zapewnienie letnich wyjazdów dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na wakacyjny wypoczynek. Najczęściej są to wychowankowie domów dziecka, stowarzyszeń, fundacji, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dla tych młodych ludzi taki wyjazd to nie tylko radość i przygoda, ale również szansa na oderwanie się od codziennych trosk i smutków.

Jedne potrzebują czasu, inne muszą coś udowodnić. Ale są i takie, które spadają jak meteoryt i wywracają do góry nogami sposób myślenia o samochodzie.