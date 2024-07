Przedszkola w Orzeszu. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Orzeszu?

Rekrutacje do przedszkoli prowadzone są zwykle w pierwszych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Orzeszu?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna w sferze rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.