Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Orzeszu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Orzesza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY po wyborach. Braun, Wąsik, Kamiński, Obajtek, Kempa, Kurski... - tak internauci komentują wyniki! Mają używanie!"?

📢 Najlepsze MEMY po wyborach. Braun, Wąsik, Kamiński, Obajtek, Kempa, Kurski... - tak internauci komentują wyniki! Mają używanie! Powyborcze MEMY. Internauci komentują właśnie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Mandaty zdobyli min. pogromca świec chanukowych Grzegorz Braun, były prezes Orlenu Daniel Obajtek, niedawno przebywający w więzieniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik... Za burta m.in. Beata Kempa i Ryszard Czarnecki. Były prezes TVP Jacek Kurtski z bardzo słabym wynikiem - nawet koncert Zenka Martyniuka nie pomógł. 📢 Ulubiony fast food Polaków jest zdrowy? Dietetyk mówi jak jest Kebab. Jedno słowo, a w twojej głowie pojawia się wiele obrazów. Czujesz ten smak, zapach i przypominasz sobie sytuacje, kiedy go jadłeś. Kawałki przyprawionego mięsa, chrupiące świeże warzywa i sos ściekający po palcach. Kochają go Polacy, kochają go także w innych krajach. Jest pyszny, ale czy jest zdrowy? W końcu to fast food... Dietetyk ma jednak inne zdanie. Sprawdź, co mówi ekspert.

📢 Chcecie wziąć wspólny prysznic, ale wolicie inne temperatury? Ekspert wyjawia powód, dlaczego kobiety preferują gorące kąpiele Jaką wodę pod prysznicem wybierasz – gorącą czy chłodniejszą? W wielu związkach wspólna kąpiel jest niemożliwa, bo jedna osoba lubi wrzątek, a druga lodowatą wodę. I częściej to kobiety biorą gorący prysznic. Dlaczego? Okazuje się, że jest na to naukowe wyjaśnienie. Zobacz, co na ten temat mówi lekarz.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Orzesze: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Orzeszu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W biedzie poznasz przyjaciół i... komornika! Zobacz te MEMY. Zawód nie cieszy się uznanie, ale jest dobrym tematem do żartów Dziś święto komorników! Choć nie wszyscy darzą ich sympatią, to są wdzięcznym tematem do żartów, o czym przekonują nas internauci. Zobaczcie, jakie memy stworzyli o ich profesji.

📢 Dzieci z Domu Dziecka w Orzeszu chcą wyjechać na wakacje. Pomożemy im? Słońce, zielona trawa i dzieci biegające po podwórku przed budynkiem Domu Dziecka im. J. H. Dąbrowskiego w Orzeszu. Dla postronnego obserwatora ten widok może przywodzić na myśl beztroską sielankę. Jednak pod tą idylliczną powierzchnią kryją się trudne historie, które noszą w sercach mieszkańcy tej placówki. 📢 Piętnastka przegranych w woj. śląskim po wyborach do PE! Byli o włos od mandatu europosła. Jednemu z nich zabrakło... 50 głosów Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Komu zabrakło niewiele do otrzymania mandatu? Prezentujemy piętnastu kandydatów, którzy zdobyli sporo głosów w woj. śląskim... jednak na mandat europosła zabrakło. Ich plakaty wisiały niejednokrotnie w całym województwie, jednak się nie udało. 📢 Mewie Rewy, czyli niesamowite miejsce nad Bałtykiem. Większość turystów nigdy nie słyszała o tym malowniczym zakątku Wybrzeże w Polsce skrywa sporo nieznanych skarbów – jednym z nich są Mewie Rewy, czyli nadbałtycki klejnot, o którym mało kto słyszał. Choć o tej atrakcji rodem z Malediwów mówi się niewiele, jej piękno może przyćmić niejedną popularną lokalizację. Zobacz, czym są Mewie Rewy i dlaczego warto zobaczyć je podczas wakacji nad morzem.

📢 Najle MEMY po meczu Polska - Turcja. Jest zwycięstwo... ale ile kontuzji! A za moment na Euro 2024... Co na to internauci? Memy po meczu Polska - Turcja. Kontuzje cieszącego się po strzeleniu gola Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego, desperacka obrona przez niemal całą drugą połowę, bohater Wojciech Szczęsny i zwycięstwo po bramce w ostatniej minucie - taki jest bilans ostatniego przed Euro 2025 meczu towarzyskiego reprezentacji Polski.

Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Turcja.

📢 Walka rodziców o prezenty na zakończenie roku dla nauczycieli. „Wieczne afery, zawsze ktoś ma lepszy pomysł” Zbliża się zakończenie roku szkolnego, a wraz z nim odwieczny problem: co kupić nauczycielowi w ramach podziękowania? Pedagodzy coraz częściej stawiają sprawę jasno, mówiąc, że prezentów nie chcą. Z kolei rodzice pragną docenić pracę nauczyciela i w zgodzie z tradycją obdarować drobnym upominkiem. Walka wśród rodziców bywa jednak zacięta. Rodzice nie zawsze potrafią się w tej kwestii dogadać.

📢 Ta DZIESIĄTKA zdobyła najmniej głosów w woj. śląskim, w wyborach do PE 2024. Rekordzista miał tylko 50 sprzymierzeńców! Wybory 2024 do PE za nami. Polska, jako członek Unii od 2004 roku, bierze udział w tych wyborach, delegując swoich przedstawicieli do PE. Znamy już polityków, którzy otrzymali swoje mandaty, teraz czas na tych, którym tym razem się nie powiodło. Sprawdź, kto uzyskał NAJMNIEJ głosów. Szczegóły w naszej galerii. 📢 W tych miastach i wsiach w woj. śląskim wyłącza prąd! Przerwy wyniosą nawet do 12 godzin! Zobacz pełny HARMONOGRAM KOMUNIKAT: W dniach, od 10 do 14 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 ZŁOTA PIĘTNASTKA z woj. śląskiego! To oni zdobyli NAJWIĘCEJ głosów w okręgu 11. Nawet ponad 300 tys. !!! [Wybory do PE 2024] Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Kto zdobył najwięcej głosów mieszkańców? Prezentujemy piętnastu kandydatów z największą liczbą głosów w Śląskiem. Zobaczcie, jak głosowali ślązacy.

📢 Oto nowi europosłowie z woj. śląskiego - to ONI zdobyli mandat! Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 WYNIKI: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024! Która z partii zwyciężyła? Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów i jest na podium! Kto startujący z woj. śląskiego zdobył mandat? Sprawdź... 📢 Stylistka: „Broszki przechodzą renesans”. Zobacz, jak nosić dodatek, w którym gustowała Beata Szydło Broszka to gustowny dodatek, który powraca na salony. Niegdyś chętnie noszona, na jakiś czas odeszła w cień, by teraz rozbłysnąć w nieco innym wydaniu. Broszkę można dopasować do różnych stylizacji i na wiele okazji. Przez dłuższy czas była znakiem rozpoznawczym strojów Beaty Szydło. Zobacz, jak ten biżuteryjny element nosiła była premier.

📢 Wyśmienita zupa pomidorowa z passaty. Dodaję do niej dwa zaskakujące składniki. Dzięki nim jest kremowa, wyrazista i bardzo aromatyczna Zupa pomidorowa z passaty jest gęsta i bardzo aromatyczna. To jeden z najprostszych przepisów na zupę pomidorową. Wystarczy połączyć i podgrzać kilka składników. Dodaję do mojej zupy dwa dość nietypowe produkty, dzięki którym staje się ona niezwykle kremowa i wyrazista w smaku. To zupełnie inna zupa pomidorowa niż te, które znasz. Smakuje wybornie, jest bardzo łatwa do zrobienia i zaskakująco pyszna. 📢 Jak przygotować dziecko na pierwszy samodzielny wyjazd wakacyjny? 7 wskazówek psychologa Pierwszy samodzielny wyjazd wakacyjny to duże wydarzenie dla każdego dziecka i jego rodziców. Poza wyborem odpowiedniej sprawdzonego miejsca i opiekunów wyjazdu, powinniśmy przygotować nasze dziecko do samodzielnego wypoczynku. Jak wspierać dziecko? Co mówić przed pierwszymi koloniami? Czy kontakt telefoniczny pomoże, czy utrudni rozstanie? O tym, jak przygotować siebie i dziecko na wakacje, rozmawiamy z psycholożką dziecięcą, dr Magdaleną Śniegulską.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim. Frekwencja na godz. 17:00! Gdzie zagłosowało najwięcej mieszkańców? Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.

