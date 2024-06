Pomóż dzieciom wyjechać na wakacje i dołącz swój „wagonik” do Pociągu Marzeń!

W drodze

- Bardzo się cieszę, że mój wagonik, Beata Drzazga Fundation, podróżuje po Polsce i wspiera wielu młodych ludzi. Zachęcamy kolejnych dołączających do nas. Chcemy, aby firmy i osoby prywatne, tak jak ja, pomagały finansowo, dzięki czemu dzieci z każdego województwa mogą spełniać swoje marzenia o wakacjach. Pomagam, ponieważ widzę, jak wiele młodych i starszych ludzi tego potrzebuje. Podróżujemy często, gdzie tylko chcemy, czy to w przepięknej Polsce, czy za granicą. Niestety, niektóre dzieci, o których teraz mówimy w ramach tej akcji, nigdy nie miały okazji wyjechać. Dlatego uważam, że wsparcie dla „Pociągu Marzeń” jest bardzo potrzebne i mam nadzieję, że więcej osób dołączy do naszego działania. Pomaganie jest piękne, zwłaszcza kiedy dotyczy dzieci.

Akcja trwa – dołącz do „Pociągu Marzeń”

Akcja "Pociąg Marzeń" wciąż trwa, a każdy dzień to nowa szansa, by dołączyć do grona Partnerów wspierających nasze wspólne marzenie o szczęśliwych wakacjach dla dzieci.

Każdy „wagonik”, który dołącza do naszej inicjatywy, przyczynia się do spełnienia marzeń najmłodszych, którzy dotąd nie mieli okazji doświadczyć magicznych podróży. Czy chcesz być częścią tego niezapomnianego przedsięwzięcia? Każda pomoc, ma ogromne znaczenie. Przyłącz się do nas już teraz i razem sprawmy, że te wakacje staną się dla nich czasem pełnym uśmiechu i niezapomnianych wspomnień! Aby stać się partnerem akcji, skontaktuj się z Eweliną Żyła pod numerem 698 635 616 lub drogą mailową na adres: [email protected]. Twoje wsparcie może stać się kluczem do niezapomnianych przygód dla dzieci!