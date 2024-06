Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Orzesze, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Orzesza

Ten owoc można kupić albo uprawiać samodzielnie. Smakuje wyjątkowo i ma cenne właściwości wspierające zdrowie. Jeśli jeszcze go nie próbowałeś, koniecznie poszukaj. Świdośliwa jest znacznie lepsza niż jej rodaczka, borówka amerykańska. Wyjaśniamy, co to za owoc i dlaczego warto go jeść.