Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Orzeszu. Czy jesteś na bieżąco?

ŚLĄSK. Czy wiedzieliście, że największy klubowy dancefloor w Polsce - czyli parkiet do tańczenia - jest w Katowicach? A dokładniej w klubie Energy 2000! Co weekend bawi się tam setki imrezowiczów z całego regionu. Świętna muzyka, piękne dziewczyny na parkiecie... zobaczcie sami! Oto zdjęcia z gorrrącego weekendu w klubie.

„Pociąg Marzeń” to ogólnopolska inicjatywa organizowana przez Polska Press Grupę. Jej celem jest zapewnienie letnich wyjazdów dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na wakacyjny wypoczynek. Najczęściej są to wychowankowie domów dziecka, stowarzyszeń, fundacji, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dla tych młodych ludzi taki wyjazd to nie tylko radość i przygoda, ale również szansa na oderwanie się od codziennych trosk i smutków.

KOMUNIKAT. W dniach, od 17 do 21 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Dziś święto komorników! Choć nie wszyscy darzą ich sympatią, to są wdzięcznym tematem do żartów, o czym przekonują nas internauci. Zobaczcie, jakie memy stworzyli o ich profesji.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Komu zabrakło niewiele do otrzymania mandatu? Prezentujemy piętnastu kandydatów, którzy zdobyli sporo głosów w woj. śląskim... jednak na mandat europosła zabrakło. Ich plakaty wisiały niejednokrotnie w całym województwie, jednak się nie udało.

Wybory 2024 do PE za nami. Polska, jako członek Unii od 2004 roku, bierze udział w tych wyborach, delegując swoich przedstawicieli do PE. Znamy już polityków, którzy otrzymali swoje mandaty, teraz czas na tych, którym tym razem się nie powiodło. Sprawdź, kto uzyskał NAJMNIEJ głosów. Szczegóły w naszej galerii.

Będą zmiany wikarych w parafiach. Jak co roku archidiecezja katowicka opublikowała listę dekretów. Kilka dni po informacjach dotyczących proboszczów, wiemy o zmianach wikarych. Napisano także, gdzie trafi trójka nowo wyświęconych księży. Sprawdź zmiany.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.